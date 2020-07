21-07-2020, Rivm.nl bron

RIVM: Update corona 15 juli t/m 21 juli 2020

Landelijk - Afgelopen week zijn er 987 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat is bijna twee keer zoveel als vorige week.

Er zijn 19 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat is een toename van 3 patiënten in vergelijking met de vorige week. Er zijn 7 personen als overleden gemeld, 1 minder dan in de week er voor. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland. Het aantal mensen dat besmet is met het nieuwe coronavirus neemt toe. In de teststraten stijgt het percentage positieve testen en het reproductiegetal (Rt Real Time ) ligt boven de 1. Zie het nieuwsbericht Aantal besmettingen COVID-19 neemt toe

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19. Mensen kunnen zichzelf aanmelden voor een test in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten. Ook worden mensen getest bij de huisarts of in het ziekenhuis of door de GGD’en voor bron- en contactonderzoek. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

Het is en blijft belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden over verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor het thuisblijven en testen bij de eerste klachten. Zo houden we het nieuwe coronavirus onder controle.

