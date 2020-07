21-07-2020, Dvhn.nl bron

Stadjer blijft langer vast voor betrokkenheid moord Nietap

Nietap - De 47-jarige Stadjer, die samen met zijn 39-jarige medeverdachte uit Nietap wordt verdacht van de moord op een 62-jarige man in het Drentse dorp, blijft langer vast zitten.

Dat bepaalde de rechtbank in Assen dinsdagmiddag tijdens een pro-formazitting, zo meldt DvhN.

De Stadjer en zijn Drentse medeverdachte worden ervan verdacht dat zij in april van dit jaar op het slachtoffer hebben ingeslagen en geschopt. Het incident vond plaats in de woning van het slachtoffer, hij was de buurman van de verdachte uit Nietap. Ook zou een voorwerp op het hoofd van de man kapot zijn geslagen. Na de mishandeling lieten zij het slachtoffer hulpeloos achter. Hij overleed enkele dagen later in een ziekenhuis. Aldus Oogtv.nl.

De verdachten zelf waren niet bij de zaak aanwezig. In oktober gaat de zaak verder. De officier van justitie legt de verdachten moord ten laste.