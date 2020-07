21-07-2020, Marc Zijlstra 112G.

Auto botst tegen boom tussen Termunten en Baamsum

Termunterzijl - Hulpdiensten zijn dinsdag aan het begin van de avond opgeroepen voor een verkeersongeval tussen Termunten en Baamsum.

Het ongeluk gebeurde even voor half zeven dinsdagavond. Door een nog onbekende oorzaak raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt en kwam tegen een boom tot stilstand.



De automobilist is onder begeleiding van hulpdiensten uit de auto gehaald en door ambulancepersoneel onderzocht in de ambulance. De weg tussen Termunten en Baamsum is momenteel gestremd voor het verkeer.