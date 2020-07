21-07-2020, Persbericht: Gemeente Oldambt

Drugspanden Oldambt en Westerwolde gesloten

Gemeenten Oldambt & Westerwolde - Bij een gecoördineerde actie van politie, FIOD en gemeenten zijn in februari 2020 meerdere hennepkwekerijen aangetroffen.

Drie van deze kwekerijen zaten in Winschoten. Een vierde zat in Sellingen. Op basis van de opiumwet hebben de burgemeesters van deze gemeenten besloten de panden te sluiten. De voorzieningenrechter heeft op 17 juli uitspraak gedaan in de zaak over de sluiting van de panden.

Beide gemeenten zijn door de voorzieningenrechter in hun gelijk gesteld. Dit betekent dat de panden aan de M.J. van Olmstraat 41 en de Transportbaan 15 in Winschoten en Bosweg 6L in Sellingen nu ook op slot gaan. De panden in Winschoten gaan voor een periode van zes maanden op slot en het pand in Sellingen voor drie maanden.