21-07-2020, Rtvnoord.nl bron

Agent met kilo coke ontslagen

Groningen - De agent van de politie-eenheid Noord-Nederland die werd opgepakt met een kilo coke op zak, is ontslagen vanwege drugsbezit en het witwassen van geld. Meldt Rtvnoord.nl

Hij werd op 1 juni aangehouden op verdenking van die feiten en daarop geschorst.

Vorige week is hem ontslag aangezegd, is nu bekendgemaakt. Dat meldt de NOS.

Toen hij werd opgepakt had de 30-jarige agent een kilo cocaïne bij zich. De drugs werden in zijn auto aangetroffen. Ook bleek volgens de politie dat hij contact had met criminelen. In zijn woning werd een grote hoeveelheid contant geld gevonden.

Rtvnoord meldt