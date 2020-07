22-07-2020, Patrick Wind 112Gr. & Raymond Meter 112gr.

Rookontwikkeling bij brand in UMCG-gebouw

Groningen - In een gebouw op het UMCG-terrein aan de Vrydemalaan heeft woensdag aan het einde van de middag brand gewoed. Meerdere personen moesten gecontroleerd worden in een ambulance. Meldt Oogtv.nl

De melding van de brand kwam rond 17.30 uur binnen. “Omdat het om een bijzonder gebouw gaat zijn we direct uitgerukt met twee tankautospuiten en een hoogwerker”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Bij aankomst troffen we een brand aan in een gebouw op het terrein van het UMCG die gepaard ging met flink wat rookontwikkeling. Binnen een kwartier hebben we het sein ‘brand meester’ kunnen geven.”

In welk gebouw de brand woedde kan de woordvoerder niet zeggen. “Wel hebben we verschillende mensen laten controleren in een ambulance vanwege rookinhalatie.” Over de oorzaak is eveneens niets bekend. “We zijn op dit moment bezig met ventileren om de rook uit het pand te krijgen.”

