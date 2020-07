22-07-2020, GGD Groningen bron

Update cijfers coronavirus in Groningen

Groningen - Steeds meer Groningers laten zich testen op corona. GGD Groningen heeft afgelopen week maar liefst 2522 inwoners getest. Dat is een record. Laat jij je ook testen als je klachten hebt?

Hieronder in de grafiek vind je het totaal aantal personen met bewezen COVID-19 sinds het begin van de corona-epidemie in de provincie Groningen.

Het aantal werkelijke besmettingen in onze provincie ligt hoger, omdat niet alle inwoners met klachten worden getest. Ook zie je in de grafiek het aantal overledenen uit de provincie Groningen dat is overleden aan (bewezen) COVID-19.

Maak een afspraak via 0800-1202.