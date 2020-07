22-07-2020, Redactie

Bestelbusje belandt in tuin

Hoogezand - Woensdagmiddag zijn in Hoogezand een auto en een bestelbusje met elkaar in botsing gekomen. Het is niet bekend als er een gewonde bij viel.



Dit op de kruising van de Burgemeester van Royenstraat-Oost en de Van der Duyn van Maasdamweg. De schade aan de voertuigen was fors . Een berger heeft de voertuigen geborgen.