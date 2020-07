22-07-2020, Raymond Meter 112gr

Groot transport manoeuvreert door stad

Groningen - Een groot en zwaar transport manoeuvreerde woensdagavond door de binnenstad. Het verkeer ondervond enige hinder. Zegt Oogtv.nl

“Het gaat om een machine die gebruikt is om een fundering aan te leggen”. “Het voertuig is ingezet bij Mercado aan de Rode Weeshuisstraat. Nu de werkzaamheden met betrekking tot de fundering klaar zijn moet de machine weer terug naar München.” Om dit voor elkaar te krijgen werd het vehikel op een dieplader geplaatst. “Het gaat om een combinatie met een lengte van 25 meter.

In de tweede helft van de avond vertrok de combinatie onder begeleiding van verkeersregelaars vanaf de Rode Weeshuisstraat in de richting van de Bedumerweg. “Het is precisiewerk waarbij het met name in de binnenstad op de centimeter nauwkeurig ging.”

Aan de Rode Weeshuisstraat wordt op de oude plek van supermarkt Aldi momenteel gewerkt aan Mercado. Dit gaat een monumentale overdekte markt worden met daarboven luxe appartementen.