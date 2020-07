22-07-2020, Oogtv.nl (Bron)

Anderhalvemeter samenleving moet men volhouden

Groningen - Nog tot zeker volgend voorjaar zullen we te maken hebben met de anderhalvemetersamenleving. Dat zegt Jan Kluytmans van het Outbreak Management Team, het OMT, woensdag.

Kluytmans deed de uitspraak in het NPO Radio 1-programma Dit Is De Dag. “We hebben allemaal behoefte aan een stip op de horizon”, liet de arts en microbioloog weten. “Ga ervan uit dat dit duurt tot volgend voorjaar.” Kluytmans doet de uitspraak op een moment dat het aantal besmettingsgevallen in ons land aan het toenemen is. Toch is hij hoopvol dat een tweede golf mee gaat vallen. “We kunnen voorkomen dat we weer zo overspoeld worden. Dan hebben we alleen overal kleine brandjes en dat blussen we dan weer.” Zegt Oogtv

Eerder in de avond deed minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie een dringend beroep op iedereen om zich zo strikt mogelijk te houden aan alle coronamaatregelen. Behalve de anderhalve meter afstand houden is het volgens Grapperhaus belangrijk om thuis te blijven bij klachten, je te laten testen als dat nodig is en je handen helemaal stuk te wassen. De minister deed de oproep in het bijzonder aan de jongeren die ondanks alle oproepen massaal feestjes aan het vieren zijn. “Als je vindt dat je die dingen moet doen, dan is dat asociaal”, aldus Grapperhaus.