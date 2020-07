23-07-2020, Raymond Meter 112gr

Dubbeldekker bus klem bij Hoofdstation

Groningen - Een Qbuzz reed zich donderdagmorgen klem onder een hoogte boog. De bus kon er net niet onder door en kwam klem, vermoedelijk was de chauffeur een lagere bus gewend.

Met 3 meter 70, was geen rekening gehouden. Een dubbeldekker bus is net even wat hoger. Er is dakschade ontstaan aan de bus. Het lukte om de bus er uiteindelijk onder weg te krijgen. Buspassagiers hadden enige vertraging opgelopen.

Dvhn

Tv Noord