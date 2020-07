23-07-2020, Facebook Politie Oldambt

Politie op zoek naar fietstas met o.a. geld

Nieuw Statenzijl - De politie komt graag in contact met de bestuurder van een blauwe BMW, vermoedelijk type Z3, die afgelopen zaterdag bij Nieuw Statenzijl een verloren fietstas heeft meegenomen en deze op het politiebureau zou afleveren.

Dat is echter - voor zover na te gaan - niet gebeurd. In de tas zat onder andere een aanzienlijk geldbedrag.





De fietstas was door enkele uit Duitsland afkomstige voorbijgangers bij het zogenoemd Ambonezenbosje gevonden. Bij Nieuw Statenzijl werd met de bestuurder van de blauwe BMW afgesproken dat hij de tas op een politiebureau zou afleveren. Deze ongeveer 70 jaar oude automobilist was kort daarvoor er ook getuige van dat de tas door de Duitsers werd gevonden.





De eigenaresse van de fietstas heeft inmiddels de politie gebeld dat zij deze zaterdag in de omgeving van het eerder genoemd bosje was verloren. De tas is echter nog weg. Wel meldden zich begin deze week de Duitsers bij het bureau in Winschoten om een sleutelbos te brengen die vermoedelijk uit de tas was gevallen.

Het kan uiteraard dat de automobilist nog geen tijd heeft gehad om de fietstas naar het politiebureau te brengen. Ze komen hoe dan ook graag in contact met de man. Wij zijn bereikbaar via 0900-8844

(Bureau Winschoten, zaaknr. 2020195957)