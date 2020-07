Er werd om 03:15 uur ingebroken in een grillroom aan de Korreweg in Groningen. Er konden twee verdachten worden aangehouden.

De daders braken een deur open om binnen te komen. Eenmaal binnen werden ook twee speelautomaten opengebroken. Ze gingen er met kleingeld vandoor. Een oplettende melder zag ze uit het pand rennen en belde de politie.

Achtervolging



Agenten zagen in de buurt van de grillroom op een gegeven ogenblik twee mannen van een dak springen en zetten de achtervolging in. Een 19-jarige man werd aangehouden op de Eyssoniusstraat een 20-jarige verdachte uit Groningen kon in de kraag worden gevat op de Singelweg in Groningen.

Onderzoek



De 20-jarige verdachte liet kort voor zijn aanhouding een plastic tas met kleingeld vallen. Er werd een bedrag rond €650,- teruggevonden. De 55-jarige eigenaar van de grillroom deed aangifte van de inbraak. De verdachten zitten nog vast en zullen gehoord worden. Ook wordt er een buurtonderzoek gehouden.

Getuigen

Heb je meer informatie die ons kan helpen bij het onderzoek naar deze inbraak, bel ons dan via 0900-8844.

Heterdaad

112 bel je niet alleen bij levensbedreigende situaties, maar ook wanneer je verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Juist op zo’n moment telt elke seconde en vergroot het de kans op een aanhouding.