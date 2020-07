23-07-2020, Gezinsbode Bron & 112Groningen archief

Man (22) uit Delfzijl verkeerde mogelijk in psychose

Groningen - Een 22-jarige man uit Delfzijl die op 15 april vijf mensen mishandelde in een bus op het hoofdstation in Groningen, was in de war. Dat bleek donderdag tijdens een voorbereidende zitting, waarbij de zaak nog niet inhoudelijk werd behandeld.

De man wordt nog psychisch onderzocht, mogelijk verkeerde hij die dag in een psychose. Dat meldt de Gezinsbode. De Delfzijlster stapte 15 april een bus binnen en trok zijn T-shirt uit. Toen daar iets van gezegd werd, reageerde de man agressief. Hij sloeg de chauffeur en ook de passagiers die zich ermee bemoeiden. Poging tot zware mishandeling Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van poging tot zware mishandeling van een buschauffeur, twee toezichthouders en twee vrouwelijke passagiers. De kans is groot dat jeugdstrafrecht wordt toegepast. Dat kan bij een verdachte tot 23 waarvan de ontwikkeling jonger uitvalt dan de biologische leeftijd. Meer