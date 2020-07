In Hoogezand aan de Meint Veningastraat hebben we opgeschaald naar Grote brand. Bij de brand komt rook vrij. Wanneer je last hebt van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit. Meer info vind je op: https://t.co/Xatdo9ec1I

Bij de brand in #Hoogezand zijn we nog bezig met het blussen van de brand. De brand is moeilijk bereikbaar. We hebben opgeschaald naar grote brand mede door de complexiteit van het terrein.