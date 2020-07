23-07-2020, Martin Nuver 112Gr.

Natuurbrand nabij Antillenstraat, veel rook

Groningen - Bij de Antillenstraat heeft donderdagmiddag enige tijd onder de busbaan Oosterhamriktrace een natuurbrandje gewoed. De brand ging gepaard met flink wat witte rookontwikkeling.

De melding van de brand kwam rond 15.15 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Het ging om hooi/gras dat in de brand is geraakt.

De brandweer moest om een hek heen om er bij te komen. Ze hebben hun voertuig bij de Antillenstraat geparkeerd.

De brand werd uiteindelijk bestreden met één straal hogedruk. “Er kwam behoorlijk wat witte rook vrij die in de richting van de Oosterparkwijk en Lewenborg trok”. Rond 15:45 uur was de brand onder controle. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.