24-07-2020, Marc Dol - 112Gr.

Grote brand bij autopoetsbedrijf

Stadskanaal - Bij een autopoetsbedrijf aan de Glasblazer in Stadskanaal heeft vrijdagochtend een grote brand gewoed.

De brand werd rond 4.10 uur gemeld waarbij de brandweer vrijwel direct opschaalde naar middelbrand. Later werd opgeschaald naar grote brand om nog meer blusmaterieel ter plaatse te krijgen. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.