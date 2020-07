24-07-2020, Oogtv.nl (Bron)

Neem nieuwe coronamaatregelen & Geen mondkapjes voorlopig

Landelijk - Verschillende zorgexperts hebben in een brandbrief het kabinet opgeroepen om binnen drie dagen met nieuwe coronamaatregelen te komen.

Dat meldt het televisieprogramma Nieuwsuur donderdagavond.

De brief is ondertekend door vier experts die tot een groep van negen deskundigen behoren die door het kabinet gevraagd zijn om advies. Ze behoren niet tot het Outbreak Management Team, het OMT, maar minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid heeft hen gevraagd om zicht te houden op diverse invalshoeken. Behalve naar De Jonge is de brief ook verstuurd naar premier Mark Rutte (VVD). Aanleiding is het sterk oplopende aantal besmettingen in het land. De afgelopen week zijn er bijna duizend mensen positief getest op het virus.

De experts zouden aanvankelijk tot september wachten met het geven van advies, maar vanwege de urgente dreiging voor de volksgezondheid vinden zij dat ze niet kunnen wachten. In de brief adviseren ze dat de maatregelen aangescherpt moeten worden. Zo moet het contactonderzoek beter uitgevoerd worden en moet het testen laagdrempeliger worden, moet er een mondkapjes plicht komen voor zowel gasten als personeel in de horeca en bij contactberoepen en moet het luchtvaartverkeer beter in de gaten worden gehouden, met een quarantaine-plicht voor terugkerende reizigers. Om een tweede golf te voorkomen moeten de nieuwe maatregelen binnen drie dagen van kracht worden. Tot op heden heeft het kabinet niet gereageerd op de brief.

Geen modkapjes in Nederland

Het RIVM zegt dat er twijfels zijn over effectiviteit van mondmaskers. Geen mondkapjes meldt de Telegraaf