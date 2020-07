24-07-2020, Dvhn.nl bron

Voorwaardelijke celstraf voor witwassen

Assen - Drie twintigers uit Groningen (25), Friesland (23) en Assen (26) zijn vrijdag veroordeeld voor het opzettelijk witwassen van geld. Zegt Dvhn.nl

Dat geld kwam uit oplichtingspraktijken, waarbij ondernemers werden opgebeld met het bericht dat ze een schuld zouden hebben bij de Belastingdienst.

De zaak speelde meer dan twee jaar geleden, in maart 2018. Een oplettende beveiliger bij de Mediamarkt in Assen zag twee jongens (een Groninger en een Fries) van destijds begin twintig zonder aarzeling de duurste Macbook en Iphone kopen. Even later kwam de Fries in zijn eentje terug.

