24-07-2020, Patrick Wind 112Gr.

Auto in lichterlaaie A7 t.h.v. Lettelbert

Lettelbert - Op de A7 Rechts bij hectometerpaal 187,5 nabij Lettelbert werd vrijdagmiddag om 16:10 uur een autobrand gemeld. Daardoor ontstond er een file.

Ter plaatse stond een auto in lichterlaaie. De oorzaak van de brand is niet bekend. Er was geen redden meer aan voorr de eigenaar. De brandweer heeft de brand geblust.

Even later werd de schuimblus auto van de stad(SB) opgeroepen, kort erna weer afgemeld omdat de brand uit was. Berger Poort sleept de auto af.

