25-07-2020

Ravage: Caravan schiet los door bushokje, einde vakantie (Video)

Ten Boer - Het had heel anders kunnen aflopen als er mensen in het bushokje hadden gestaan, dit aldus een omstander op de N360 bij Ten Boer zaterdagmorgen om 11:15 uur.

Een caravan achter een auto schoot los van de trekhaak en ramde een bushokje. Wonderwel stond er niemand in het hokje te wachten. En ook geen fietsers.

Ter hoogte van de kruising met de Bovenrijgerweg ging het goed mis. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”. De auto was niet meer aanwezig op de plek waar het gebeurde. De vakantieplannen waren in 1 klap weg.

De caravan ramde dwars door een bushokje heen. Zowel de caravan als het bushokje raakten zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de caravan weg te slepen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.

