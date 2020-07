25-07-2020, Martin Nuver 112Gr.

Brand in ondergrondse container

Groningen - In een ondergrondse afvalcontainer aan de Antillenstraat heeft zaterdagochtend brand gewoed.



De melding van de brand kwam rond 10.45 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Het gaat om een container die flink staat te roken”. “Om de brand onder controle te krijgen heeft de brandweer de container vol laten lopen met water.”Zegt Oogtv.nl.

Om over genoeg water te beschikken werd er een standpijp op een hydrant geplaatst waarmee water naar de container werd getransporteerd. “Binnen een kwartier was de brand onder controle.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. “De inzet zorgde voor flink wat belangstelling vanuit de buurt. Veel mensen die even een kijkje kwamen nemen.”