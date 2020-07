25-07-2020, Oogtv.nl (Bron)

Restaurant Cave Oporto kan ondanks brand toch open

Groningen - Restaurant Cave Oporto aan de Brugstraat kan ondanks de brand zaterdagochtend gewoon open voor het publiek. Meldt Oogtv

“Ik ben ontzettend blij en dankbaar voor alle hulp die we gekregen hebben.”

“Op dit moment zijn medewerkers van Noord Calamiteitendienst druk bezig om de laatste schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren”, vertelt Peter Klaibeda van het restaurant. “Ze hebben eerder vanmiddag de zaak volgeblazen met een soort van stof waarmee als ware de brandlucht gevangen wordt. Zo direct wordt dat er weer uitgeblazen en dan kunnen wij vanaf 17.30 uur de eerste gasten ontvangen.”

Het was denk ik nogal schrikken vanochtend?

“Dat kun je wel stellen! Ik werd gebeld door de vleesleverancier. Die vertelde dat er rook uit de zaak kwam. Dat werd kort daarna bevestigt door een overbuurman. Ik ben toen als een gek naar het restaurant gereden. Toen ik in de Brugstraat kwam was de brandweer al aanwezig met de grootste voertuigen die ze hadden.”

Wat was er nu precies aan de hand?

“Er was een smeulbrand ontstaan in een brandvertragende prullenbak. Daar zat wat papier in dat op de één of andere manier is gaan smeulen. Ook de plastic zak werd daarbij betrokken. Dat veroorzaakte rookontwikkeling waardoor de hele zaak vol met rook was komen te staan. Gelukkig gaat het alleen om rookschade en is er geen brandschade.”

U zult vast heel blij zijn dat u straks weer open kunt …



“Ja. Je schrikt je ten eerste helemaal wezenloos. Door de corona en alle maatregelen is het voor de horeca al een bizar jaar. En dan gebeurt dit ook nog eens. Maar we kunnen straks gewoon open en dat is super. En ik wil heel graag van de mogelijkheid gebruik maken om de medewerkers van Noord Calamiteitendienst en alle andere mensen die me de afgelopen uren geholpen hebben een groot compliment te geven.”

Dus vanavond is iedereen welkom voor een hapje eten?



“Nou. We zitten eigenlijk helemaal volgeboekt. Dus er kan vanavond niemand meer bij. Maar bel gerust voor een reservering!”