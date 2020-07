25-07-2020, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver redactie

Rokende woning Waterhuizen: Hond gered

Groningen - De brandweer kreeg zaterdagmiddag om 15:13 een melding van een woningbrand aan de Winschoterweg bij Waterhuizen, daarbij is een hond gered uit een woning.

De brandweer had de brand snel onder controle. Er was brand ontstaan in een oven. Salvage komt voor de afhandeling van de verzekering.