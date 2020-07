25-07-2020, Annet Vieregge 112Gr. & Marije Timmer 112Gr. & Facebook Koos Arends

Brand verwoest schuurtje in Oude Pekela

Oude Pekela - Aan de Scholtenswijk in Oude Pekela is zaterdagavond om 21:30 uur brand uitgebroken in een schuurtje naast een woning. De brand was bij aankomst van de brandweer uitslaand.

Brandweer Oude Pekela heeft de brand vlot geblust. De schade is groot. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. Veel buurtbewoners die opgeschrikt werden door sirenes kwamen een kijkje nemen in de straat.