25-07-2020, Oogtv.nl (Bron)

Roep om regionale corona-aanpak wordt luider

Landelijk - De roep om een regionale-aanpak bij een uitbraak van het coronavirus wordt luider. Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG is voorstander.

“Waarom in Winschoten alles dichtgooien als er in Goes een uitbraak is?” Dat zegt hij zaterdag in het Algemeen Dagblad.

Als er puur naar de cijfers gekeken wordt dan kan geconstateerd worden dat in de noordelijke provincies relatief weinig coronabesmettingen voorkomen. Toch wordt er sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland niet met een regionale-aanpak gewerkt. In Brabant werd dit in maart wel geprobeerd maar na zes dagen gooide men de handdoek in de ring. Verschillende experts vinden dat dit bij een tweede golf beter moet. Door massaal te testen, contacten te traceren en te isoleren moeten brandhaarden lokaal worden gehouden en moet de aanpak regionaal worden gehouden. Zegt Oogtv

Regionale lockdown

Burgemeester Henri Lenferink (PvdA) van de gemeente Leiden gaf vorige week een aanzet. “Als we het niet onder controle krijgen, zitten we dicht tegen een regionale lockdown aan”. Lenferink doelde daarmee op een corona-uitbraak in een café in Hillegom. De uitbraak groeide uit tot een besmettingshaard waar tot nu toe 39 besmettingen aan gelinkt kunnen worden. Hoe groot de uitbraak in Hillegom ook wordt, Lenferink vindt dat mensen in de rest van Nederland er niet de gevolgen van moeten dragen. “Waarom mensen in Groningen binnen houden als we in Hillegom een uitbraak hebben?”

Een landelijke lockdown is een teken dat je een infectieziekte niet onder controle hebt

Alex Friedrich is het daar mee eens. “Groningen dichtgooien als er in Goes een uitbraak is heeft epidemiologisch niet zoveel zin”, zegt de arts-microbioloog in de krant. “En ik denk dat veel economen dat ook niet zo’n goed idee zullen vinden.” Een landelijke lockdown is volgens Friedrich een teken dat je een infectieziekte niet onder controle hebt. “In het voorjaar moest dat, omdat we niet waren voorbereid. Maar nu zijn we dat als het goed is wel. Virussen verspreiden zich niet landelijk, maar altijd eerst lokaal. En dus moet je daar je maatregelen op aanpassen.”

“Mensen begrijpen het wel”

Als er in een regio een uitbraak plaatsvindt pleit Friedrich om in dat gebied horeca en scholen veertien dagen te sluiten, terwijl dit elders in het land niet gebeurt. “Mensen zullen ook heus wel begrijpen dat als het virus ergens heftig om zich heen slaat, dat daar even strengere maatregelen gelden.”

Virus is snel verspreid

Toch zien niet alle experts een regionaal beleid zitten. Door de bevolkingsdichtheid en de reislust is het land moeilijk op te knippen in geïsoleerde gebieden. Zij stellen dat als ergens een virus verspreid is, de kans groot is dat dit ook in andere gebieden in het land voet aan de grond heeft gekregen. De vakanties versterken dit beeld. Er wordt veel gereisd waardoor er een gestage import is van nieuwe gevallen.