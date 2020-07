25-07-2020, Patrick Wind 112Gr.

Ongeval letsel Europaweg Groningen

Groningen - Bij een verkeersongeluk zaterdag aan het einde van de avond is een voetganger aangereden door een automobilist. Zegt Oogtv.nl

Het ongeluk gebeurde rond 23.05 uur ter hoogte van de kruising met de Europaweg. “Hoe het precies kon gebeuren is onbekend”. “Een voetganger stak bij een zebrapad over en werd daar geschept door een personenauto.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen van de ambulance hebben zich over het slachtoffer ontfermd. Deze kon in de ziekenwagen behandeld worden en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Agenten hebben het overige verkeer in goede banen geleid.”

Over de toedracht van het ongeluk is niets bekend. Hier wordt door de politie onderzoek naar gedaan.