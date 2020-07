26-07-2020, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver redactie

Auto botst tegen lantaarnpaal

Groningen - Op de Bergenweg/ Bornholmstraat ontstond zondagmorgen om 09:55 uur een aanrijding. Een automobiliste botste door nog onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal.

Getuigen schoten te hulp en boden eerste hulp. De vrouw raakte bij de eenzijdige aanrijding lichtgewond en werd in een ambulance even onderzocht. Ze hoefde niet naar een ziekenhuis. De schade aan de auto was fors. Berger Poort heeft de auto geborgen.