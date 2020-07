27-07-2020, Henk Timmer 112Gr. & Marc Zijlstra 112Gr.

Man verlaat plaats ongeval bij Noordbroek

Noordbroek - Een man(26) uit de stad is maandagmorgen op de Veenweg/Slochterweg met zijn auto in een sloot beland bij Noordbroek. Daarna verliet hij de plaats van het ongeval en werd uiteindelijk door de politie in zijn woning gevonden.

Brandweer, ambulance en de traumahelikopter werden opgeroepen. Waarom die thuis zat is niet bekend, dit zoekt de politie uit. Het verlaten van een ongeval is strafbaar. Tv Noord Dvhn