Ree in nood bij Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans - Aan de Oudezijl in Bad Nieuweschans was maandagmiddag om 17:15 uur een ree in nood. De tweede melding van maandag voor de brandweer van Bad Nieuweschans.

De melding was eeb reebok vermoeid in het water. Bij aankomst van de brandweer rende net een ree het land in. De brandweerlieden vonden geen ander dier in nood.