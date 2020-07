27-07-2020, Dennie Gaasendam - DG-Fotografie

Woning ontruimd door gaslekkage

Wildervank - Tijdens werkzaamheden met een minikraan in een tuin aan de Torenstraat in Wildervank is maandagavond een gasleiding geraakt. De Veendammer brandweer kreeg even voor 19:00 uur de melding van de gaslekkage.