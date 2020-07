27-07-2020, Ingezonden

Bus zakt weg in berm

Eenrum - Aan de Matthernesserweg ter hoogte van de Eenrummerweg is maandagavond rond 21.00 uur een bus weggezakt.

Berger Poort is ter plaatse om de bus los te trekken. Waardoor de bus vast is komen te zitten is niet bekend.