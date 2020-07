28-07-2020, Annet Vieregge 112Gr. & Henk Timmer

Auto schampt boom en komt in aardappelveld

Onstwedde - Op de Onstwedde Ter Maars / N974 is maandagavond een automobilist van de weg geraakt, ramde een boom en kwam in een aardappelland tot stilstand. De oorzaak is niet bekend.

De inzittenden werden gecontroleerd in een ambulance maar hoefden niet naar een ziekenhuis. Bergingsbedrijf Keizer heeft de auto geborgen.