28-07-2020, Raymond Meter 112gr. & Oogtv

Piepende rookmelder maakt omwonenden wakker

Groningen - De Groninger brandweer moest in de nacht van maandag op dinsdag in actie komen aan de Peizerweg voor een piepende rookmelder.

De melding van een rookmelder die alarm gaf kwam rond 01.10 uur binnen bij de hulpdiensten die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Omwonenden hadden het alarmnummer gebeld omdat het apparaat hen uit hun slaap hield”, Zegt oogtv.nl. “Bij aankomst heeft de brandweer direct een onderzoek ingesteld. Uiteindelijk heeft men een deur van een woning opengebroken. Naar verluid waren de bewoners niet thuis.”

“Waarom de rookmelder is gaan piepen is onduidelijk. Wel is duidelijk dat rond 01.45 uur de rust wedergekeerd was en men rustig verder kon gaan slapen.”