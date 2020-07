27-07-2020, Twitter en 112gr.

Wielrenner en automobilist botsen

Borgercompagnie - Op de Menterweg in Borgercompagnie is maandagmiddag een wielrenner(40) aangereden door een automobilist.

De man is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Over de toedracht van het ongeluk is niets bekend. De politie noteerde de gegevens.

