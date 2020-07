28-07-2020, Rtvnoord.nl bron

Coronatestlocatie bij UMCG gaat verhuizen

Groningen - De coronatestlocatie in de Stad, die nu nog gevestigd is aan de noordkant van het UMCG, wordt verplaatst naar een andere plek.

Dat meldt de GGD dinsdagochtend aan RTV Noord.

Volgens de GGD is de huidige testlocatie niet goed genoeg bereikbaar. Daarom is de GGD bezig met het opzetten van een nieuwe testlocatie op een andere plek. Waar de nieuwe testlocatie komt, wordt aan het einde van de week bekend gemaakt.

Om de testlocatie in de Stad te ontzien worden er twee nieuwe testlocaties opgezet in de provincie. Het plan is om die in september te openen. Zegt oogtv.