28-07-2020, Oogtv.nl (Bron)

Overheid kan mondkapjes niet zonder wettelijke grondslag verplichten

Groningen - Een mondkapjesplicht is niet snel en wettelijk correct in te voeren. Volgens Jan Brouwer, hoogleraar recht en samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen, druist een dergelijke wettelijk verplichting in tegen artikel 10 van de Grondwet.