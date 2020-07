28-07-2020, Rivm.nl bron

RIVM: Update corona 22 juli t/m 28 juli 2020

Landelijk - Afgelopen week zijn er 1.329 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 342 meer dan het aantal meldingen van vorige week, 795 meer dan van die week daarvoor en 897 meer dan van die week daarvoor.

Er zijn in de afgelopen week 23 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 4 meer dan vorige week.

Er zijn 9 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 2 meer dan in de week er voor.

Het aantal nieuwe personen dat positief getest is in Nederland neemt verder toe. In de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten steeg het aantal afgenomen testen met bijna 23.000 in vergelijking met de week daarvoor. Het percentage positieve testen is met 1,0% gelijk gebleven aan een week eerder. Het reproductiegetal ligt net als vorige week boven de 1. Zie het nieuwsbericht Aantal besmettingen COVID-19 neemt verder toe.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19. Mensen kunnen zelf een afspraak maken voor een test bij de GGD. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

