28-07-2020, Redactie

Man(29) opgepakt voor dreigen met vuurwapen

Delfzijl - Een man(29) uit Delfzijl is maandagavond aangehouden nadat hij iemand zou hebben bedreigd met een vuurwapen. Dit was bij de Kleine Belt in de havenstad.

Een arrestatieteam pakte de man later op in zijn huis. Er werd daarbij een gasdrukpistool gevonden. De verdachte wordt verhoord. Getuige geweest bel dan 09008844.