28-07-2020, Patrick Wind 112Gr.

Jongen(16) aangehouden na agressief gedrag

Groningen - Dinsdagmiddag rond 14:30 uur is een jongeman(16) aangehouden nadat hij zich agressief had gedragen en mogelijk vernielingen had gepleegd bij een zorginstelling aan de Hydnlaan.

Op de Helperzoom werd de jongen aangehouden. Op het politie bureau wordt nu uitgezocht wat de feiten zijn geweest en daar wordt hij nu verhoord.