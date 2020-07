28-07-2020, Marc Dol - 112Gr.

Brandstichting bij garageboxen

Stadskanaal - Bij een rij garageboxen aan de Vlaanderenlaan in Stadskanaal is dinsdagavond brand gesticht in een bult rommel.

De brandweer ontving rond 20.05 uur een melding van 'brand'. Ter plaatse bleek de brand voor de deur van een electriciteitshuisje te woeden. De politie, die voor de brandweer aanwezig was, is begonnen met bluswerkzaamheden waarna de brandweer de brand heeft afgeblust. De politie doet onderzoek naar de brandstichting.