Oprit Kieler bocht voor tien nachten afgesloten in verband met werkzaamheden

Groningen - Vanaf vanavond 22:00 uur is de oprit bij de Kieler Bocht naar de zuidelijke ringweg richting Hoogezand voor een aantal nachten afgesloten.

Vanaf maandag 27 juli tot zaterdag 1 augustus is de oprit afgesloten tussen 22:00 uur en 06:00 uur. De afsluiting is nodig omdat Aanpak Ring Zuid werkzaamheden uitvoerd op en nabij deze oprit.



Vanaf maandag 3 augustus tot zaterdag 8 augustus zal de oprit bij de Kieler bocht ook weer gestremd zijn voor het verkeer tussen 22:00 uur en 06:00 uur. In totaal is de oprit tien dagen lang afgesloten.