29-07-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Hulpdiensten rukken uit voor 'Loeiende' brandmelders in schoolgebouw

Groningen - De hulpdiensten werden woensdagochtend omstreeks twintig over negen gealarmeerd voor een afgaande brandmelder bij een schoolgebouw aan de Chopinlaan in de wijk Coendersborg.

Buurtbewoners hoorden al enige tijd een brandalarm afgaan in het schoolgebouw. Omdat het zomervakantie is, en er niemand in het pand aanwezig was, werd de Groninger brandweer opgeroepen om een kijkje te gaan nemen.



De brandweer rukte uit met een tankautospuit en heeft ter plekke een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de afgaande brandmelders. Brandweerlieden hebben rondom het pand een verkenning uitgevoerd, maar hieruit kwam geen oorzaak naar voren.



In samenwerking met de politie is besloten contact op te nemen met de eigenaar van het pand. Over de oorzaak van de 'loeiende' brandmelders is niks bekend, hier zal later onderzoek naar worden gedaan.