29-07-2020, 112Groningen.nl

Politie dringend opzoek naar Aprilia scooter in Hoogezand

Hoogezand - Vanaf de wijk 'Zuiderpark' in Hoogezand is de politie dringend opzoek naar de bestuurder van een Aprilia scooter.

Doormiddel van een burgernetmelding verzocht de politie om uit te kijken naar de Aprilia scooter. Ook vermeldde de politie dat als u de scooter zag rijden, de bestuurder niet zelf te benaderen maar direct 112 te bellen.



Het gaat om een Aprilia scooter met het kenteken 51DDD8. Het is onbekend waarvoor de politie opzoek is naar deze scooter en de bestuurder. Mocht u de scooter zien rijden bel dan direct met de politie via het telefoonnummer 112!