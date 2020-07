29-07-2020, ingezonden mededeling

Alleen op vakantie, durf jij het aan?

Groningen - Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie in hun eentje. Vrij om te gaan en te staan waar je wilt en niemand die gaat zeuren. Die eerste keer kan echter best spannend zijn.

Hier een aantal tips.

De tijd dat je met je hele hebben en houden en met kinderen op vakantie ging, ligt inmiddels achter je. Nooit meer sjouwen met luiertas en campingbedje. Je kiest nu bewust voor een vakantie in je eentje.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om alleen op vakantie te gaan. Sommigen draaien hun hand daar niet voor om, anderen vinden het best wel spannend. Vooral die eerste keer. Je hebt er weliswaar zelf voor gekozen, maar hoe je het echt zal ervaren is de vraag.

-Lees erover

Om niet helemaal in het diepe te springen is het aan te raden je eerst goed in te lezen over waar je naartoe gaat of hoe het is om alleen te reizen. Er zijn bijvoorbeeld veel boeken geschreven over solo-reizen. Het kan verhelderend zijn over andere ervaringen te lezen.

-spreek mensen aan

Het is natuurlijk heerlijk om zelf te kiezen waar je naartoe gaat, wat je gaat doen. Geen overleg, geen gesteggel. Je pakt je Eastpak rugzak in en gaat op pad. Dan komt er een moment dat je het even moeilijk hebt, dat je verlegen zit om een praatje bijvoorbeeld. Alleen op vakantie hoeft niet te betekenen dat je alles alleen moét doen. Spreek mensen aan, stel vragen. Mensen die regelmatig alleen op vakantie gaan, menen zelfs dat ze vaker aanspraak hebben als ze alleen reizen.

-wees creatief

Vaak geeft het een portie zelfvertrouwen als je die moeilijke momenten in je eentje doorkomt. Je kunt heel goed zaken zelf oplossen. En gaat het niet linksom, dan maar rechtsom. Wees creatief en flexibel. Wie maakt je wat.

-kies voor veilig

Voel je je wat onveilig, kies dan bewust voor safe hotels of hostels. Neem geen onnodige risico’s. Is er iets wat je niet bevalt, ga dan naar een andere plek. Voel je vrij om je planning aan te passen. Dat is immers het voordeel van alleen reizen.

- af en toe een uitstapje met een gezelschap

Boek ook eens een leuke tour of een uitstapje met een gezelschap als je daar de behoefte toe voelt. Heuptas heren om met alleen het hoognodige erin zoals sleutels en bankpasjes, en lekker erop uit met een aantal mensen. Je hebt al snel aanspraak en na een hele dag kletsen en ervaringen uitwisselen, zal je de volgende dag weer helemaal toe zijn aan een dag voor jezelf. Heel gezond.