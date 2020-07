28-07-2020, ingezonden mededeling

Vakantieherinneringen vasthouden doe je zo

Groningen - Vakantieherinneringen bewaar je niet alleen met het maken van foto’s. Er is veel meer mogelijk zoals het creëren van een travel journal.

Of je nu thuisblijft, in eigen land op vakantie gaat of toch kiest voor het buitenland; het vakantiegevoel wil je erna zo lang mogelijk vasthouden. In de meeste gevallen ben je na een aantal dagen thuis alweer een groot deel van die vakantievibes kwijt en dat is jammer.

Zelfs wanneer de Zebra rugzak weer gevuld is met schoolspullen, kun je alsnog dat vakantiegevoel met je mee blijven dragen. Dat doe je door een vakantieboek te maken. Dat klinkt misschien wat kinderachtig, maar dat is het niet.

Let op de kleine dingen die plezier geven

Dat is mede de reden dat ook veel volwassenen inmiddels zijn doordrongen van het feit dat het niet zozeer gaat om de vakantieverhalen die je bij het koffieapparaat aan je collega’s vertelt, maar om het eigen vakantiegevoel oftewel de ontspanning die een belangrijke rol speelt. Ook als volwassene is het een aanrader aan de slag te gaan met een travel journal.

Je hoeft er niet literair voor te kunnen schrijven of illustrator te zijn. Iedereen kan het en waar het vooral om gaat dat je, na een aantal keren schrijven, meer gaat letten op de kleine dingen die je plezier en ontspanning geven. Op zich is dat al vakantie voor je ‘mind’. Ben je je daar eenmaal van bewust dan kun je dat in het dagelijkse leven steeds vaker gaan toepassen en dat werkt enorm verrijkend.

Hoe is het om de laptop rugzak achter je te laten?

Schrijf bijvoorbeeld over de leuke activiteiten die je met je kinderen deed. Schrijf dan niet alleen over die fijne zwemmiddag, maar ook hoe de kinderen reageerden, hoe jij je voelde, wat er gezegd werd, waarom er gelachen werd en ga zo maar door. Luister en kijk goed en schrijf dat op.

Hoe voelde het eigenlijk om de laptop rugzak achter je te laten? Wat doet dat met je en kun je je werk wel echt loslaten? Ook dat is mooi om op te schrijven. Het kan zelfs tot eyeopeners leiden omdat je beter nadenkt over wat je werk voor je betekent.

Je draagt het boekje het hele jaar mee in je handtas dames

Het kan heel inspirerend zijn om op te schrijven wat je zoal hebt gegeten tijdens de vakantie. Wat schotelden ze je ook alweer voor in dat restaurantje, wat kookte jij zelf? Vaak is dat heel anders dan de rest van het jaar. Hoeveel plezier beleefde je daaraan? Welke geuren zijn je bijgebleven en wat is een ingrediënt dat je vaker toe zou willen passen?

Naar welke muziek heb je in de vakantie geluisterd, welk boek heb je gelezen en wat was daar zo bijzonder aan? Hoe meer je schrijft, hoe gedetailleerder het vaak wordt. Het kan echt tot inzichten en bewustwording leiden en daar kun je een jaar op voort. Juist omdat je het terug kunt lezen. En natuurlijk mag je erbij tekenen of plaatjes plakken. Dat maakt zo’n boekje heel waardevol en als je kiest voor een niet al te groot exemplaar, draag je deze het hele jaar met je mee in je handtas dames. Voor die momentjes… je weet wel.