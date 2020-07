29-07-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brand in bossages ouderwets met emmertjes water geblust

Groningen - De Groninger brandweerlieden van de post Vinkhuizen werden woensdagavond omstreeks tien voor negen opgeroepen voor een buitenbrand aan de Mergelstraat in Groningen.

Voorbijgangers zagen rook uit de bosjes komen en alarmeerden de brandweer die hierop met een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd door de meldkamer. In de bossages tussen de Mergelstraat en de Tarralaan was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan.



De brandweer, die met spoed ter plaatse kwam, had het brandje snel onder controle. Brandweerlieden hebben het vuur ouderwets met emmertjes water uit de sloot bestreden. De politie kwam ter plekke omdat er mogelijk sprake zou zijn van brandstichting.