Drugspand in Marum gaat twaalf maanden op slot

Marum - Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier heeft donderdag een bedrijfspand aan De Factorij in Marum voor een periode van twaalf maanden gesloten. Dat meldt Dvhn.nl

De politie stuitte in juni op een hennepkwekerij met 310 planten in dit pand.

‘Hennepplantages in woningen of bedrijfspanden vormen een gevaar voor de omgeving’, stelt Van der Tuuk in een persbericht.

