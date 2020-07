30-07-2020, Henk Timmer 112Gr. & Annet Vieregge 112Gr.

Kind op fiets aangereden in Oude Pekela

Oude Pekela - Op de Apollolaan in Oude Pekela is donderdagmiddag om 13:35 uur een kind op een fiets aangereden door een automobilist. De toedracht is niet bekend.