30-07-2020, Remco van den Berg - 112Groningen.nl

Twee auto's botsen op Boterdiep in Bedum

Bedum - Op de Boterdiep Oostzijde in Bedum zijn donderdagmiddag omstreeks twintig voor vier twee auto's met elkaar in botsing gekomen.

De hulpdiensten werden met spoed gealarmeerd voor het ongeval omdat er mogelijk sprake zou zijn van letsel. De inzittenden van beide voertuigen werden door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op eventuele verwondingen. Uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.



Waardoor de voertuigen precies met elkaar in botsing kwamen is niet bekend, de politie zal ter plekke onderzoek gaan doen naar de exacte toedracht van het ongeval. De fors beschadigde voertuigen werden door een bergingsbedrijf afgesleept. Het Boterdiep was door het ongeval tijdelijk afgezet door de politie.